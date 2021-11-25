مطالب بالدعاء لها.. نقل بسمة وهبة للعناية المركزة (صورة)

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كشف المسؤول عن صفحة الإعلامية بسمة وهبة، عن نقلها للعناية المركزة، مطالباً من محبي ومتابعي الإعلامية الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشر صورة للإعلامية وهي على فراش المرض من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلاً :«بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث نقلت للرعاية المركزة».

بسمة وهبة في المستشفى

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أصيبت بأزمة صحية مفاجئة، خلال تقديمها لحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور.

ويُذكر أن بسمة وهبة عرضت بالفقرة الأولى للبرنامج تقريراً عن الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة أسوان من أجل مساندة المتضررين من السيول.

كما ناقشت في الفقرة الثانية من البرنامج أزمة أغاني المهرجانات، وقالت إن هناك جدلا حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: «الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات».

وأضافت أن قرار هاني شاكر لا يخص كل مطربي المهرجانات ولكن منع عددا من مطربي المهرجانات.

وتابعت بسمة وهبة: «قرار هاني شاكر لا يمنع أغاني المهرجانات ولكن منع عددا من مطربي المهرجانات الذين لم يلتزموا بضوابط العمل في نقابة المهن الموسيقية».

وأكملت بسمة وهبة: «أنا معجبة بلون المهرجانات لكن مع تواجد كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران التي لفتت نظرنا للون المهرجانات».

وتابعت بسمة وهبة: «طالبنا الفنان هاني شاكر بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات في النقابة كي تكون هناك ضوابط واضحة لشكل ونوعية كلمات المهرجانات ولضبط هذا اللون».

كما حذرت على جانب آخر من أغاني الراب قائلة: «لديَّ تحفظ كبير ضد أغاني الراب ونحذر بقوة منها».

وعرضت بسمة وهبة مجموعة من أغاني الراب بها الكثير من الألفاظ الخارجة عن قيم المجتمع المصري، وأهدت هذا الفيديو لهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.