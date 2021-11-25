ضبط مخزن زيوت بدون ترخيص وسلع غذائية بدون فواتير في ملوي بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية ببندر ملوي جنوب المنيا، مخزن للزيوت بدون ترخيص، وسلع تموينية بدون فواتير .

وقال أيمن إسماعيل، مدير تموين بندر ملوي، جنوب المنيا، تمكن مفتشون التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين، خلال حملة على الأسواق ومتابعة الحالة التموينية، ضبط مخزن لزيوت السيارات بدون ترخيص، و2 محضر حيازة سله بدون فواتير.

وأضاف «أيمن» تم التحفظ على 100 جركن زيت كوب فاكت 20 لتر، و50 جركن زيت هيدروليك 16 لتر، و800 علبة شحم 500 جم، و100 جركن زيت كوب فاكت 5 لتر، و100 جركن زيت سوبر ديوتي 4 لتر، و12 برميل بلاستك مخلل 150 كجم بإجمالي 1800 كجم مخلل، و60 قالب لانشون 5 كجم، و40 قرص جبنه رومى10كجم .، و50 صفيحةجبنة 20 كجم، وتحرر المحاضر اللازمة.