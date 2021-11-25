أول تعليق من مجدي عبد العاطي بعد فوز فاركو على الاتحاد السكندري

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علق مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي فاركو، على تحقيق فريقه الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نادي الاتحاد السكندري بالجولة السادسة بالدوري.

وقال مجدي عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الحمدلله على تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية».

وأضاف: «الكرات الثابتة منحتنا الفوز، أداءنا كان منظم مثلما فعلنا في مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، ولعبنا على غلق مفاتيح اللاعب على فريق الاتحاد السكندري، كما قمنا بالتغطية العكسية بشكل مميز..هناك اصابة في الفريق وهو الظهير الايسر عزمي غومة، الذي تعرض لها بين الشوطين وهو مصاب من المباراة الماضية وتحامل على نفسه».

وأكمل: «اللاعبون قدموا مجهودًا كبيرًا من مباراة سيراميكا الماضية»، مشيرًا:«عقب المباريات الثلاثة الاولى قدمت استقالتي ولكن الادارة رفضت ووقفت في ظهري، وتحدثت مع اللاعبين وتعبنا لحد ما حققنا ٣ انتصارات متتالية وعالجنا اخطاءنا وزي ما كنا بنخسر في الشوط الثاني نجحنا في الفوز في نفس الشوط».