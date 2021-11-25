«جوارديولا لا يتعرض للانتقاد».. كارتيرون يرد على عدم الدفع بمهاجم

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أكد الفرسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سعيد بالفوز في لقاء اليوم وسعيد بالروح القتالية للاعبين، وأضاف أن هناك روحًا جيدة بالفريق.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: «الفريق بدأ يستعيد جزءًا من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز».

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثانٍ ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحًا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأوضح المدرب الفرنسي أنه في حالة الخسارة سيتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد به، مشيرًا إلى أن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات.