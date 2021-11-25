«قومي المرأة» وهيئة الأمم المتحدة يطلقان مرحلة جديدة من حملة «لأني رجل»

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أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من حملة «لأني رجل» على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسلط هذه المرحلة الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة في المجال الخاص والعام.

وقد بدأت الحملة يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة.

ولقد تم إطلاق الفيديو الأول للحملة يوم الثلاثاء الماضي والذي يوضح الدور الإيجابي للآباء في المنزل وتأثير ذلك في تكوين شخصية وإدراك وقناعات الأبناء في المستقبل. وتم طرح الفيديو الثاني للحملة اليوم ويتم التركيز فيه على دور الرجل، كزميل ومدير في مكان العمل، وفي تعزيز بيئة عمل داعمة وغير تمييزية للمرأة وتضمن النجاح للجميع.

يتم تنفيذ هذه الحملة بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) والحكومة الكندية.

ومن الجدير بالذكر أن تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة في 2017 بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول دور الرجل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد قام بدعم المرحلة الأولى للحملة عند إطلاقها عدد من الشخصيات العامة من ضمنهم اللاعب المصري محمد صلاح، والفنان الشهير ظافر العابدين، ومطرب الراب الشهير، الفنان زاب ثروت.