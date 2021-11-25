بيطرى الإسكندرية: تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الجدرى والوادى المتصدع

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية؛ أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، قامت بإجراء التحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية المعدية بالمحافظة لحماية الثروة الحيوانية حرصا على الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في 16 نوفمبر الجاري وحتى الآن؛ قامت المديرية بتحصين نحو 40 ألف رأس ماشية من أصل 146 ألف رأس ماشية مخطط تحصينهم حتى أول العام القادم.

ووجه «الشريف»، بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها وذلك لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

من جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف شباط، أن المديرية تقوم بالتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بصورة دورية، لافتا إلى أن الحملة ستستمر حتي أول يناير 2022 من خلال 17 لجنة على مستوي المحافظة للمرور على الحظائر ومن منزل إلى منزل تجنبا لنقل أي مرض، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض كوفيد 19، كما أكد شباط أنه لم تظهر أي اشتباهات بمرض الحمي القلاعية خلال 5 سنوات الماضية وستبذل المديرية كافة طاقتها من خلال جميع الأطباء والعاملين بالمديرية للحفاظ على خلو المحافظة من أي أمراض وبائية أو معدية.

وأوضح «شباط»، أنه خلال الأيام الـ 10 الأولى من الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي في الإسكندرية؛ تم تحصين عدد 13031 رأس أبقار، و11553 رأس جاموس، و13632 رأس اغنام، و179 رأس ماعز، كما ناشد مدير المديرية جميع الأهالي والمربين بتقديم حيواناتهم للجان الطب البيطري التي تجوب جميع أحياء المحافظة.

"بيطرى الاسكندرية": تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الجدرى والوادى المتصدع .. ولم نرصد إصابات بالحمى القلاعية خلال 5 سنوات

"بيطرى الاسكندرية": تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الجدرى والوادى المتصدع .. ولم نرصد إصابات بالحمى القلاعية خلال 5 سنوات

"بيطرى الاسكندرية": تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الجدرى والوادى المتصدع .. ولم نرصد إصابات بالحمى القلاعية خلال 5 سنوات

"بيطرى الاسكندرية": تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الجدرى والوادى المتصدع .. ولم نرصد إصابات بالحمى القلاعية خلال 5 سنوات