«تعليم الإسكندرية» تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية (صور)

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أُجرِيَت انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الخميس، بحضور الدكتور محمد سعد مدير المديرية، ونادية فتحي وكيل المديرية، ورأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية، وحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية والثلاثة من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم أعضاء المعينين بقرار المحافظ .

وقال سعد إن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين شريك أصيل في دعم العملية التعليمية والأنشطة التربوية، لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلاب لإبراز مواهب أبناء الثغر ورعاية ذوي الهمم، في ظل روح التعاون الموجودة بين أعضاء المجلس والعمل بروح الفريق الواحد .

وفاز محمد السني، رئيس مجلس أمناء إدارة العامرية، بمنصب رئيس مجلس أمناء المديرية، وفاز بمنصب نائب رئيس المجلس غالب عبدالمولى رئيس مجلس أمناء برج العرب، وحسم جمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء العجمي منصب المراقب المالي للمجلس .

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم، وهم محسن جورج سليمان مستشار التعليم بالمحافظة، وأمال عبدالظاهر على وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، وعبدالباقي محمد عبدالباقي مدير عام إدارة المنتزه الأسبق، لينضموا إلى رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية الثماني في دورته الجديدة للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك وفقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة، حيث أن السلطة المختصة متمثلةً في السيد المحافظ لها ولايتها في التجديد للأعضاء المعينين المنتهية ولايتهم أو لأي منهم أو تعيين أعضاء جدد بحسب الأحوال ووفقا لاعتبارات المواءمة التي تمليها اعتبارات الصالح العام، طبقا لما ورد بنص المادة ( 28 ) سلطة السيد المحافظ في تعيين ثلاثة من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم على مستوى المديرية .

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)

"تعليم الإسكندرية" تجرى انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية .. ووكيل الوزارة: شريك أساسي لتقديم أفضل الخدمات (صور)