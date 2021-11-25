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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث كان في استقباله عند وصوله الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح مفصل من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن كل ما تم من جهود خلال الفترة السابقة من أعمال وجهود لإعادة افتتاح طريق المواكب الملكية طريق الكباش.

واستعرض الوزير تاريخ طريق الكباش ودور الأسرات الملكية خلال فترات ما قبل التاريخ، وكيف تمت عمليات ترميم وتجهيز طريق الكباش.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن طريق الكباش يعود تاريخه إلى 3400 سنة.

وشرح الوزير للرئيس السيسي تاريخ التماثيل على جانبي الطريق، موضحًا أن الشغل الأكبر لتطوير الطريق كان من 2004 حتى 2011، وتم استئنافه بجدية من عام 2017، عن طريق الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ووجه الرئيس بأن يظل هذا الطريق مضاء، في شكله الحالي أثناء الاحتفالية، ليظل مبهرًا حتى يكون علامة بارزة في الأقصر.