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يرى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، خلال مباراة الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال هيثم شعبان في تصريحات عقب اللقاء: «غالبا لا أعلق على التحكيم، لكن لدينا ركلة جزاء مؤكدة لو لفريق آخر كانت بنسبة 90% ستحتسب»، موضًحا :«سبب خسارة سيراميكا، هي انعدام الرغبة لدى اللاعبين، لكن على مستوى الأداء يستحق نتيجة إيجابية بدلا من الهزيمة بهدف نظيف».

وأضاف:«سيراميكا كليوباترا في مركز جيد في مسابقة الدوري ونسير بخطى ثابتة»، مشيرًا :«تعرضنا للخسارة في الجولة الماضية أمام فاركو، في مباراة خارج إطار كرة القدم، بسب تأثر أرضية الملعب بسقوط الأمطار، يوجد لدينا توقف لمدة 25 يوما، نعمل عليهم لاحتياجات الفريق».