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يرى أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسر الحارس محمد صبحي، المعار لنادي فاركو.

وانتقل محمد صبحي، إلى صفوف فاركو، في الميركاتو الصيفي الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك خسر محمد صبحي، بالموافقة على رحيله إلى فاركو في الصيف الماضي، فهو من الحراس المميزين في الدوري المصري».

وأضاف :«لو لن يكون لمحمد صبحي، دور مع الفريق الأبيض هذا الموسم، كان من الأفضل أن يتم الموافقة على إعارته فقط دون وضع بند بنية البيع، حتى يشارك بشكل أساسي، ثم يعود للفريق في الموسم الجديد»، مؤكدًا :«الزمالك خسر صبحي، الذي سيكون أفضل حارس في مصر خلال الثلاث سنوات مقبلة».

يُذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد أن نادي فاركو، ليس من حقه تفعيل بند شراء محمد صبحي، لأن اللجنة السابقة التي كانت مكلفة بإدارة النادي، ليس من حقها التفريط في اللاعبين، حيث كانت مهمتها هي تسيير أعمال النادي فقط.