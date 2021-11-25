مشاهدة مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة بث مباشر الجمعة 26-11-2021

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الدوري المصري يعود من جديد الجمعة 26-11-2021، بثلاث مباريات قوية تبدأ بلقاء البنك الأهلي والمقاولون العرب عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء الثاني الأهم شعبية في اليوم الثاني للجولة السادسة بمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة التي تقام عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

وأخيرا تقام مباراة قوية بين طلائع الجيش وفيوتشر عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

تقدم شكري نجيب، لاعب الإسماعيلي، بالاعتذار إلى مجلس إدارة ناديه، عما بدر منه تجاه المجلس عقب مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وأكد شكري، في فيديو مصور بثه عبر حسابه الشخصي، أنه يكن للمجلس الجديد برئاسة المهندس يحيى الكومي، كل الاحترام والتقدير، ويحترم أي قرارات ستصدر ضده.

وقال شكري نجيب، إن ما صدر منه كان بدون قصد، بسبب سوء التوفيق الذي لازم الفريق مؤخرًا، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع خلف النادي ومجلس إدارته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «الأمور سوف تتحسن خلال الفترة المقبلة، وسيصل الفريق لأفضل مكانة يستحقها بدعم مجلس إدارة النادي ومساندة الجماهير أيضا».

وشدد شكري نجيب، على تقديره لمجلس الإدارة وقدرته على تخطي أزمات الماضي، ويعدهم رفقة زملائه ببذل قصارى جهدهم، لإسعاد جماهير النادي وإعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

على الجانب الآخر، قرر يحيى الكومي رئيس النادي، إحالة اللاعب للتحقيق لما صدر منه، من تصريحات غير مسؤولة رغم اعتذاره، بحد وصف رئيس قلعة الدراويش.