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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعات التخريب لم تستطيع إجهاض أحلام مصر بفضل الجيش والشعب والقائد الوطني الذي دافع عن وطنه، واستطاع الوطن الخروج من النفق المظلم.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يتمسك بالعديد من الثوابت منها الإنسانية التي تظهر جلية أمام دمعة أم شهيد فقدت ابنها، مشيرا إلى أن مثل تلك المشاهد تخاطب مشاعرنا: السيسي يشعر بآلام الناس.

وأردف مصطفى بكري، أن هناك أشياء تتم لا أحد يستطيع فعلها لكن الرئيس لا يرغب في التحدث عن كيفية إدارته للأمور، مضيفا كان لدىّ إحساس أن الرئيس سيزور متضرري السيول في أسوان قبل التوجه إلى احتفالية طريق الكباش.