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وصل البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، للقيام بزيارة رعوية تفقّدية إلى إيبارشية القاهرة.

ويرافق البابا في هذه الزيارة، مار أفرام يوسف عبّا، رئيس أساقفة بغداد، والمدبّر البطريركي لإيبارشية الموصل وتوابعها، وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار أثناسيوس فراس دردر، النائب البطريركي في البصرة والخليج العربي، والمونسينيور حبيب مراد، القيّم البطريركي العام، وأمين سرّ البطريركية.

وفي قاعة الشرف بمطار القاهرة، كان باستقبال غبطة مار يعقوب إفرام سمعان، المدبّر البطريركي لإيبارشية القاهرة، والنيابة البطريركية في السودان، والنائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، والقنصل روجيه شقّال، القائم بأعمال سفارة فرسان مالطا في مصر، ورئيس الجمعية الخيرية في الإيبارشية السريانية الكاثوليكية في القاهرة، والأب سعيد مسّوح، نائب مدير إكليريكية دير الشرفة، وقيّم الدير، والأب مانولّلو تورّيبلانكا، كاهن رعية سيّدة الوردية في الظاهر بالقاهرة.

وخلال وجوده في قاعة الشرف، التقى البطريرك بكل من Frank HARTMANN، السفير الألماني في مصر، وSabine KROISSENBRUNNER، رئيسة البعثة الدبلوماسية، ومديرة المنتدى الثقافي في سفارة النمسا في مصر، حيث تداول غبطته معهما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والحضور المسيحي فيها.

وبعد استراحة قصيرة غادر والوفد المرافق إلى مقرّ إقامته في دار مطرانية القاهرة في حيّ الظاهر، للبدء بزيارته الرعوية والتفقّدية إلى إيبارشية القاهرة.

بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يصل مصر للقيام بجولة رعوية (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يصل مصر للقيام بجولة رعوية (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يصل مصر للقيام بجولة رعوية (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يصل مصر للقيام بجولة رعوية (صور)