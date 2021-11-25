لجان تفتيش على القرى السياحية بسفاجا للتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية

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تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أعمال اللجنة التي شنتها إدارة تموين مدينة سفاجا، للتفتيش على القرى السياحية بالمركز السياحي الشمالي للمدينة للتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المقدمة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي،محافظ البحر الأحمر بشن حملات ولجان تفتيش على المواد الغذائية المختلفة داخل المنشآت السياحية.

وشدد شعبان على أن إدارة التموين شنت لجنة برئاسة الأستاذ فوزي دنقي وعضوية كلا من ابراهيم احمد واحمد مبارك، حيث تم التفتيش على الأغذية بعدد من القرى السياحية شمال المدينة وفحص مخازن السلع الغذائية والثلاجات الخاصة باللحوم والخضروات والمطابخ والمطاعم والنظافة العامة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات، وذلك للتأكيد على إجراءات الوقاية وسلامة الأغذية وحرصا على العاملين والنزلاء.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن اللجنة استهدفت المرور على بعض الفنادق حيث تم التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ووجه بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت، والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة، فضلا عن التعاون المستمر فيما بينهم، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على المتابعة الدورية لكافة القطاعات.