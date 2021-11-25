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تؤيد احكاما بالإعدام بحق 22 جهاديا

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التحالف: مقتل 60 حوثيا في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مقتل ما يزيد على 60 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وتدمير 5 آليات بمأرب، وذلك خلال 8 عمليات تمت خلال الـ24...

f9a94687e6.jpgأبها :الوطن
ded0d6d510.jpg20 ربيع الثاني 1443 هـ

واشنطن تحذر الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

حذّرت الولايات المتّحدة الأربعاء من أنّ "لا حلّ عسكرياً" للنزاع في أثيوبيا وأنّ الدبلوماسية هي "الخيار الأول والأخير...

icon-byline.pngواشنطن: أ ف ب
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ

فرنسا تعزز علاقاتها بآسيا

تعهدت فرنسا بتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية من خلال تقديمها «مشروعات ملموسة»، بعد أن تلقت صدمة بسبب اتفاق «أوكوس» الدفاعي، الذي...

icon-byline.pngجاكرتا: د ب أ
icon-clock.png19 ربيع الثاني 1443 هـ

التصويت في انتخابات الجزائر

انطلقت في الجزائر الأربعاء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية والولائية على مستوى المكاتب المتنقلة، التي تخص سكان المناطق...

icon-byline.pngالجزائر: د ب أ
icon-clock.png19 ربيع الثاني 1443 هـ

رصد جرائم داخل سجون الميليشيات في ليبيا

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب في مرافق احتجاز بليبيا،...

icon-byline.pngطرابلس: الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الثاني 1443 هـ

في 2023 البرهان ينوي الاعتزال والتقاعد

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية في كل الوحدات...

icon-byline.pngالخرطوم، واشنطن: الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الثاني 1443 هـ

لاتفيا تبني سياج حدودي مع بيلاروس

تجري لاتفيا محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي لبناء سياج على طول حدودها مع بيلاروس وسط أزمة...

icon-byline.pngبروكسل: الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الثاني 1443 هـ

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

أوضح زعيم «يسار الوسط» الألماني، أولاف شولتز، الأربعاء، أن 3 أحزاب توصلت إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، تنهي حقبة المستشارة...

icon-byline.pngبرلين: الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية