مصر تؤيد احكاما بالإعدام بحق 22 جهاديا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مقتل ما يزيد على 60 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وتدمير 5 آليات بمأرب، وذلك خلال 8 عمليات تمت خلال الـ24...
واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل
حذّرت الولايات المتّحدة الأربعاء من أنّ "لا حلّ عسكرياً" للنزاع في أثيوبيا وأنّ الدبلوماسية هي "الخيار الأول والأخير...
تعهدت فرنسا بتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية من خلال تقديمها «مشروعات ملموسة»، بعد أن تلقت صدمة بسبب اتفاق «أوكوس» الدفاعي، الذي...
انطلقت في الجزائر الأربعاء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية والولائية على مستوى المكاتب المتنقلة، التي تخص سكان المناطق...
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب في مرافق احتجاز بليبيا،...
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية في كل الوحدات...
تجري لاتفيا محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي لبناء سياج على طول حدودها مع بيلاروس وسط أزمة...
أوضح زعيم «يسار الوسط» الألماني، أولاف شولتز، الأربعاء، أن 3 أحزاب توصلت إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، تنهي حقبة المستشارة...