الاتحاد الأوروبي يجيز إعطاء لقاح فايزر للأطفال

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أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية، اليوم الموافقة على إعطاء لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، ما يمهد الطريق أمام بدء تطعيم هذه الفئة في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن مجموعة خبراء «أوصت بالموافقة على توسيع نطاق استخدام «فايزر» ليشمل إعطاءه للأطفال بين 5 و11 عاماً».

وهذا اللقاح العامل بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال «آي آر إن»، مجاز للمراهقين، الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلداً.

وخارج أوروبا، أعطيت الموافقة على إعطاء لقاح «فايزر» للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، في حفنة من البلدان من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا.