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إتاحة الطواف لغير المعتمرين في الدور الأول بدءا من اليوم

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الاتحاد الأوروبي يجيز إعطاء لقاح فايزر للأطفال

أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية، اليوم الموافقة على إعطاء لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11...

c5af6ae57f.jpgأبها: الوطن
9dc990c139.jpg20 ربيع الثاني 1443 هـ

3 أوقات لتصاريح أداء الطواف

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن إطلاق خدمة «حجز تصاريح أداء الطواف» من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وبينت الوزارة أن الطواف، يكون في الدور...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ

السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول

أعلنت وزارة الداخلية السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، ، الهند)، دون الحاجة إلى قضاء...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ

6 خيارات أمام المنشآت المخالفة لنظام التستر

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ

تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر في المغرب

قررت المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد من 30 نوفمبر إلى 31 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار...

icon-byline.pngالرباط: الوطن
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 50 كيلو جراما من الحشيش بحوزة مواطن

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان ضبطت (50) كيلو جرامًا من مادة...

icon-byline.pngجازان الوطن
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ

رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 143

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غداً، وفد المملكة العربية المشارك في أعمال...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ
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جامعة المؤسس تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية

استضافت جامعة الملك عبدالعزيز اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية في دورته الـ21، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية