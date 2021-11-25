إتاحة الطواف لغير المعتمرين في الدور الأول بدءا من اليوم
أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية، اليوم الموافقة على إعطاء لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11...
كشفت وزارة الحج والعمرة، عن إطلاق خدمة «حجز تصاريح أداء الطواف» من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وبينت الوزارة أن الطواف، يكون في الدور...
أعلنت وزارة الداخلية السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند)، دون الحاجة إلى قضاء...
دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة...
قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد من 30 نوفمبر إلى 31 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار...
صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان ضبطت (50) كيلو جرامًا من مادة...
يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غداً، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال...
استضافت جامعة الملك عبدالعزيز اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية في دورته الـ21، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور...