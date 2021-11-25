رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 143

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يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غداً، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، في دورتها الـ 143، وأعمال اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، والتي ستعقد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة 26_30 نوفمبر 2021م، تحت عنوان التحديات المعاصرة للديمقراطية، وبناء المجتمع.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في تصريح صحفي، إلى أن مشاركة مجلس الشورى في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، تأتي تجسيدًا لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- في المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، تأكيداً للدور المحوري الذي تمثله المملكة، في خدمة القضايا الملحة التي يشهدها العالم.

وأوضح الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المناقشات التي ستتم خلال الاجتماعات، التي ستعقدها الجمعية العمومية في دورتها الحالية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، ستتطرق للعديد من الموضوعات ذات الاهتمام العالمي، في الحفاظ على السلام الدولي الدائم، ودور البرلمانات في التصدي لمخاطر تحويل مسار عمليات نقل الأسلحة، والجهود الدولية القائمة لإنهاء مخاطر جائحة كورونا، ودفع الجهود الدولية لتأمين انتشار اللقاحات عالمياً، بما يساهم في التصدي لهذا الوباء، إضافة إلى مناقشة التدابير الدولية لتأثيرات تغير المناخ على الموارد الطبيعية، ودور البرلمانات في الحفاظ على البيئة والمياه.

وأبان رئيس مجلس الشورى أن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، يهدف خلال كل دورة انعقاد ومنذ أن تأسس إلى مناقشة الموضوعات، التي تحقق السلام والتعاون بين الشعوب وتعزز عمل المؤسسات البرلمانية، ودعم الدبلوماسية البرلمانية في معالجة الملفات والموضوعات، التي تهم الشعوب والدول في جميع أنحاء العالم.

وتطلّعَ رئيس مجلس الشورى بأن تسفر أعمال دورة الجمعية العمومية الحالية، للاتحاد البرلماني الدولي في مدريد، عن نتائج تسهم في دعم الجهود الدولية، لحل القضايا الملحة التي تواجه العالم، وتفضي إلى مزيد من التعاون والعمل الجماعي الدولي البناء، لاسيما في هذا الوقت الذي تواجه فيه العديد من الشعوب والدول والاقتصادات، تحديات كبرى يتمثل أبرزها في تحقيق التعافي المستدام، وتحقيق الانتعاش والنمو.

وستشهد مشاركة أعضاء وفد مجلس الشورى، عدداً من الاجتماعات التي ستعقدها اللجان الأربع الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات مجلسه الحاكم، لمناقشة الموضوعات على جدول أعمال الدورة الحالية، إضافة إلى مشاركة معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

ويضم وفد المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، و الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجان الأربع الدائمة الأستاذ خالد بن محمد البواردي، والدكتورة مها بنت عبدالله السنان، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر، و هدى بنت عبدالرحمن الحليسي.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، تأسس في العام 1889م، ويضم في عضويته أكثر من 179 برلماناً، من مختلف دول العالم.