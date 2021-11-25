استضافت جامعة الملك عبدالعزيز اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية في دورته الـ21، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان، ومساعد وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور خالد آل جلبان، ورئيسة لجنة عمداء كليات التمريض بالمملكة الدكتورة فريال القحطاني. وأوضحت عميدة كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أحلام الزهراني، أن الاجتماع يناقش عدة محاور لتطوير مجال التمريض أكاديميًّا وتدريبيًّا ومهنيًّا، إذ ناقش الاجتماع دراسة مقترحات وآليات لتسريع التخريج لبكالوريوس التمريض بدون الإخلال بجودة المخرجات التعليمية والتدريبية لمهنة التمريض مقدمة من عميدة كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه تخصص التمريض المتقدم بالمملكة، والذي تم عرضه من قبل الدكتورة سميرة السيناني عميدة كلية التمريض بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وعدة موضوعات أخرى تصب في تطوير المهنة بالمملكة. بدوره ألقى وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، كلمة نيابة عن معالي رئيس الجامعة مبينًا خلالها أن الاجتماع يأتي ليكون امتدادًا للعديد من اللقاءات والجهود المبذولة من قبل لجنة عمداء كليات التمريض الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية الملكة 2030 في تحسين جودة الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات وتعزيزها، باعتبار مهنة التمريض هي المحرك الرئيس في المنظومة الصحية، كما يهتم الاجتماع في مناقشاته على أهم وأبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في كليات وأقسام التمريض في الجامعات السعودية والمستجدات الهادفة إلى تطوير مهام مهنة التمريض، وبما تلعبه من دور مؤثر في القطاع الصحي حيث يعتبر تخصصًا نوعيًا يخدم جميع شرائح المجتمع، وبفضل الله تعالى تشهد الكليات الصحية بالجامعات السعودية وكليات التمريض على وجه الخصوص دعمًا كبيرًا من قيادتنا الرشيدة وهو ما أسهم في النمو الكبير للقطاع الصحي بمرافقه المختلفة. وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين كليات وأقسام التمريض بالجامعات السعودية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مخرجاتها والبرامج العلمية والتعليمية المقدمة لطلابها وطالباتها، مؤملاً للخروج بتوصيات تخدم تطوير العملية التعليمية وتزيد من كفاءة العمل بأعلى مستوى من الجودة والإتقان. وختامًا تم تكريم الحضور من عمداء وعميدات كليات التمريض من قبل وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي أ.د. توفيق بن عبدالمحسن الخيال، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات أ.د. هناء بنت عبدالله النعيم.