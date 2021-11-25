في «بحيرة البجع».. الأمير «سيجفريد» يبحث عن عروس بـ«أوبرا الإسكندرية»

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«بحيرة البجع» واحدة من الروائع الموسيقية للموسيقى الرومانتيكى الروسى تشايكوفسكى، والتى ألفها فى الفترة من عام 1875- 1876، وتضاف إلى تراثه الموسيقى العالمى مثل: «الجمال النائم، وكسارة البندق، والأميرة النائمة».

عرض باليه بحيرة البجع

تتضمن بحيرة البجع أربعة فصول استعراضية موسيقية راقصة، فى باليه درامى من أربعة فصول.. وعرضت لأول مرة على مسرح البولشوى بموسكو فى 4 مارس 1887 وقام بتصميم رقصات الباليه ماريوس بيتيبا.

عرض باليه بحيرة البجع

تقول الرواية: إن حفلا أقيم فى الذكرى الـ21 لميلاد الأمير سيجفريد، حيث يحتفل بهذه المناسبة فى حديقة قصره الذى ورثه عن عائلته، ويشاركه فى هذه المناسبة عدد من شبّان المناطق المجاورة الذين جاءوا لتحيته وتهنئته.

عرض باليه بحيرة البجع

ويتحدث «بنيو» صديق الأمير إلى مجموعة تتألف من اثنى عشر شابا، ويأتى «ولفجانج»، معلم الأمير، وهو رجل متقدم فى السن مبتهجا، وعلى الفور تجذبه زجاجات الخمر، ويسود جو من الترقب، وتعلن آلات الترومبت قدوم شخصية مهمة، ويدخل صاحب الحفل، وهو أمير متواضع وسيم غير متعجرف، ولا يتخطى حدود اللياقة، وتبدو عليه السعادة لرؤية أصدقائه.

عرض باليه بحيرة البجع

وبينما ينهمك الضيوف فى مشاهدة الرقص، يحتفل المعلم خلسة بالعام الجديد من عمر الأمير، ويحتسى كمية كبيرة من الخمور، وبينما يستمتع الجميع بالاحتفال، تدخل الأميرة الأم وبصحبتها وصيفاتها الأربع، مما يعكر صفو الحفل ويتوقف المرح.

عرض باليه بحيرة البجع

وهنا يتجه الأمير الشاب إلى أمه ويصطحبها إلى الحديقة، وتبدى غضبها من هؤلاء الأصدقاء حوله، ويحاول من جانب آخر إخفاء زجاجات الخمر. ولكن الأم تشير إلى ابنها موضحة أن المرحلة المقبلة من حياته يجب أن تختلف عن هذا العبث، وأن عليه أن يختار عروسًا له من الآن.

عرض باليه بحيرة البجع

عرض باليه بحيرة البجع