في افتتاح طريق الكباش .. أول ظهور للإعلامية إيمان الحصري بعد غياب مدة طويلة

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بعد فترة من الغياب بسبب تعرضها لأزمة صحية، تعود الإعلامية إيمان الحصرى، للظهور على شاشة قناة dmc، للمشاركة في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

علق الفنان نبيل الحلفاوي على عودة الإعلامية إيمان الحصري مرة أخرى للساحة بعد فترة مرضها، حيث تشارك في احتفالية اليوم من طريق الكباش بالأقصر.

ونشر نبيل الحلفاوى عبر تويتر صورة لإيمان الحصري وغرد عليها «ألف حمد لله على سلامتك».

وكانت الإعلامية إيمان الحصرى تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر عقب خطأ طبى حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية ولاتزال تواصل العلاج حتى الآن.

وأجرت إيمان الحصرى عملية جراحية، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية لتلافى الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية الأولى.