زاهي حواس : إعادة إحياء طريق الكباش أهم مشروع أثري في 2021

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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن العالم كله في انتظار احتفالية افتتاح طريق الكباش، لافتا إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية تعد رسالة تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بحضارتها وآثارها، وأن مصر بلد الأمان.

وأشار «حواس»، خلال تغطية خاصة لاحتفالية افتتاح طريق الكباش ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «on»، مساء الخميس، إلى أن أمنحتب الثالث هو الملك الذي وضع اللبنة الأولى لطريق الكباش، موضحا أن هناك 3 أشكال للكباش بالطريق، موضحا أن هناك مجهود جبار بذل لإحياء الطريق منذ 2005 وحتى 2011.

وأكد الدكتور زاهي حواس، أن إعادة إحياء طريق الكباش يعد أهم مشروع أثري في 2021، معلقا: «لازم نفخر به.. فمصر تقدم للعالم متحف مفتوح»، مضيفا: “أنا عشقت الآثار، وأعتقد مش هيجي وقت وهقول اعتزلت.. أنا هفضل ألعب كرة على طول”.