آية سماحة تحصل على البطولة المطلقة الأولى في «بينا اتقاق» بعد «ما وراء الطبيعة»

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تعرض ابتداءً من السبت المقبل حدوته «بينا اتفاق» من مسلسل «زي القمر» على قناة cbc من إنتاج مها سليم وإخراج شادي عبدالسلام وبطولة آية سماحة في أول بطولة مطلقة لها بعد نجاحه في المشاركة أمام أحمد أمين في مسلسل «ما وراء الطبيعة» على منصة نتفليكس.

وقالت آية سماحة، إنها سعيدة ومتحمسة لأول بطولة مطلقة لها موجهة الشكر للمنتجة مها سليم على منحها الفرصة لبطولة حدوتة «بينا اتفاق» من مسلسل «زي القمر».

حدوته «بينا اتفاق» من مسلسل «زي القمر بطولة آية سماحة وومؤمن نور ومحمد الصاوي وتأليف محمد مهران وندي عبدالحفيظ وإخراج شادي عبدالسلام.