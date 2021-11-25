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تحدث الملحن مصطفى جاد عن رأي زوجته الفنانة كارمن سليمان في اتجاهه للغناء، حيث أطلق أولى أغانيه منذ أيام بعنوان «إنتي بتاعتي».

وقال «جاد» في برنامج «The Insider»: «في الأول قالت لي: أوعى تعمل كده.. وقالت لي: أنت يا مصطفى ملك زمانك وقاعد في الاستديو بتاعك صحابك مطربين ومطربات ومنتجين بيجولك وبيسمعوا الألحان عندك ماعندكش قلق الأغنية هتنجح ولا لأ».

وتابع: «لما بدأت (كارمن) تسمع شكل المزيكا اللي بعملها وقبل ما أنزل بيها، قالت لي: أنت لازم تغني».

ولفت إلى رغبته في إطلاق أغنية تجمعه بزوجته كارمن سليمان، موضحًا: «شكل المزيكا اللي بغنيها مختلف تمامًا عن كارمن، فأظن إننا لما هنعمل حاجه مع بعض مش هنعمل أغنية رومانسية تقليدية اللي كل الناس بتشوفها من أيام شادية وعبدالحليم، مع أنها حاجات عظيمة، لكن هنعمل حاجه مختلفة».

كسرت أغنية «انتي بتاعتي» حاجز المليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع «اليوتيوب»، والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مُصطفى جاد.

وقبلها طرح الملحن البوستر الدعائي للأغنية وعلق عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «متحمس جدًا تسمعوا وتشوفوا إنتي بتاعتي أول أغنية رسمية ليا في مشوار جديد تماما عليا ببدأوا معاكوا بـ(إنتي بتاعتي) ووراها أغاني تانية كتير مشوار الحلم بيبدأ بمزيكا ومواضيع مختلفة أوي كان وراهم سنين تعب وتحضير عشان أرسم شكل موسيقى مختلف وخاص بيا متأكد وواثق هيعجبكم إن شاء الله».