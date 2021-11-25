قبل افتتاح «القاهرة السينمائي».. من هم المكرمون في الدورة الـ43 للمهرجان؟

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قبل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، التي تنطلق غدا الجمعة من 26 نوفمبر، وتستمر حتي 5 ديسمير، قرر المهرجان تكريم عدد من أكبر الأسماء الفنية والسينمائية كعادته في كل دورة.

ونرصد لكم في السطور التالية المكرمين من «القاهرة السينمائي» في دورته الـ43.

على رأس المكرمين الفنانة نيللي، التي تمنح جائزة ««الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة والمهمّة.

وتتمتع نيللي بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة في ما يزيد على 118 عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وفي ستينيات القرن الماضي بدأت في الظهور كشابة في مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية التي شاركت في بطولة الكثير منها من بينها «إجازة صيف»، «المراهقة الصغيرة»، «الطالبات»، «البنت الحلوة الكدابة»، «الغول».

الفنانة الكبيرة نيللي - صورة أرشيفية

A.r rahman

يكرم المهرجان أيضاً، المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، وحصل على عدة جوائز عالمية كجائزة جرامى لأفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، وجائزة البافتا لأفضل موسيقى فيلم.

A.r rahman

كريم عبدالعزيز

سيتم أيضاً تكريم الفنان كريم عبدالعزيز، ومنحه جائزة «فاتن حمامة للتميز»، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

النجم كريم عبدالعزيز هو نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ولذلك فإن العمل في المجال الفنى لم يكن أمرا غريبا عليه، إذ إنه عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، وعمله في الفن لم يقتصر على على السينما والتلفزيون فقط، أنما وقف على خشبة المسرح، رغم أنه مقل في الظهور فب الأعمال التلفزيونية الإ إن أعماله كانت ناجحة أخرها مسلسل «الأختيار 2» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

صورة نشرها الفنان كريم عبد العزيز على شاطئ البحر - صورة أرشيفية

تيري فيرومو

ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي»، تيري فريمو هو مخرج فرنسي ولد في تولينز خارج غرونوبل عام 1960 ونشأ في ضاحية مينجوت في ليون. كان المدير الفني لمعهد Lumière في ليون منذ عام 1995 ثم تم تعيينه كمدير إداري. وأصبح المدير الفني لمهرجان كان السينمائي في عام 2004 والمدير الفني والتنفيذي للمهرجان عام 2007.

كما حصل على درجة الماجستير في التاريخ المعاصر من Lumière University Lyon 2، وهو معروف أيضًا بفيلم «lumiere» والعديد من الأفلام الأخرى من إخراجه مثل «The Audacious Adventurer».

تيرى فيرمو - صورة أرشيفية

وتقام الدورة الــ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان