هاني رمزي يقدم 6 عروض من مسرحية «أبوالعربي» بموسم الرياض

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يواصل الفنان هاني رمزي تصوير مسلسله الجديد «القاتل الذي أحبني»، المقرر عرضه على إحدي المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويصور بمعدلات مكثفة ومضغوطة ولعدد ساعات كبير يوميا، حتي يتمكن مخرجه عمرو عابدين من تسليم حلقاته في الموعد المحدد.

«القاتل الذي احبني»، يشارك في بطولته سهير رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، لقاء سويدان.

من ناحية اخرى، يستعد رمزي للسفر إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض بمسرحيته الجديدة «أبوالعربي في mission impossible» اخراج تامر كرم، في ٦ ليالي بدءاً من يوم ٩ ديسمبر المقبل، وحتي 14 من نفس الشهر.

المسرحية بطولة الفنانة داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز ومحمد أبوداوود، والعرض من اخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.

المسرحية كوميدية استعراضية إجتماعية تضم كل عناصر المتعة، مواقف مضحكة وساخرة، مع بعض الاستعراضات ورؤية اخراجية مهمة ومقدمة بشكل جيد على المستويين الفني والاخراجي.