بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرآة: عرض فيلم «النهارده يوم جميل» بالدول العربية

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بدأ فيلم «النهادرة يوم جميل» عروضه السينمائية في الدول العربية، وذلك بعد انتهاء مخرجته نيفين شلبي من العمل خلال الأشهر الماضية، والذي يعتبر العمل السينمائي الأول لها إخراجيًا، ويأتي عرض الفيلم تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة.

وسيبدأ الفيلم عروضة اليوم في بلدان السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، وهو من بطولة باسم سمرة وهنا شيحا ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وانتصار وعن رواية سوء العرسان وإنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبي.

يذكر أن فيلم «النهاردة يوم جميل»، يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعية وبكل جرأة، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفيّة والمسكوتة عنه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

فيلم النهاردة يوم جميل