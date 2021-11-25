حمو بيكا يرد على تامر عبدالمنعم بعد انتقاده: «شوفلك حد ينضف قلبك من الغِل والصفار والتنمر»

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رد مطرب المهرجانات حمو بيكا، على تصريحات الفنان تامر عبدالمنعم، بعدما طالبه الأخير بالبحث عن شخص يقرأ له.

وكتب «بيكا» منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، مساء الأربعاء، قائلاً: «ردًا على كلام المدعو تامر عبدالمنعم، الحمد لله أنا مش مستني حد زيك يقولي اقرأ أو مقراش، أنا معايا اخواتي هما عيني وضهري، أنا بقى اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه».

وتابع: «يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي ييدك دور تمثله ولا حاجة.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطه وقرارت وحقي هاخده».

يذكر أن تامر عبدالمنعم كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منتقدًا حمو بيكا، حيث قال: «السؤال للدكتور حمو بيكا ولا ما حموهوش.. أنا ما هاجمتكش أساسًا، كل الموضوع إني استضفت النجم الكبير هاني شاكر في صالون ثقافي حول إشكالية حرية الإبداع والمنع، وبالمناسبة قال فيه حمو يذاكر كويس ويدخل الامتحان وربنا معاه يعني ما منعكش».

وتابع: «أما بالنسبة لوطنيتك اللي اقحمتها في الموضوع.. أحب أقولك أنا لم أشكك فيها، وبالمناسبة وجودك أنت وفرقتك في احتفالات أكتوبر مش دليل عشان تستند عليه، شكرا.. نسيت أقول لك شوف حد بيعرف يقرأ عشان يقرأ لك»