أحمد عز في «الأقصر» لاستكمال تصوير «كيرا والجن»

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يصور النجم أحمد عز عدد من مشاهد فيلمه «كيرا والجن» داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بمشاركة الفنان سيد رجب، داخل ديكور تم بناءه وتجهيزه بشكل خاص للعمل.

وقال «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «صورنا أمس عدد من المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، ونسافر إلى الأقصر الأثنين القادم استعدادًا لتصوير عدد من المشاهد هناك، ليتبقى يوم واحد فقط من المقرر أن نصوره في القاهرة بعدها».

«كيرا والجن» بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، وإخراج مروان حامد.

يعرض لـ «عز» حاليًا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، بدور العرض المصرية، وكذلك يعرض عبر منصة شاهد vip ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد،وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.