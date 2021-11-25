تجديد حبس البراء نجل حازم صلاح أبو إسماعيل وآخر 45 يومًا في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة

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جددت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تجديد حبس البراء نجل حازم صلاح أبوإسماعيل، وآخر 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر الأخبار الكاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة وجّهت للمتهمين في القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما وجّهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.