مصرع عامل وإصابة سائق في حادث تصادم أمام قرية التوفيقية بالمنيا

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لقى عامل مصرعه، فيما أصيب سائق في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية التوفيقية بمركز سمالوط في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 1675 ن س د، ملاكي، بتروسيكل بدون لوحات، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية التوفيقية بمركز سمالوط، شمال المنيا.

تسبب الحادث في مصرع محمد حسن قاسم، 35 سنة، عامل مقيم بقرية البرجاية بمركز المنيا، سقط بمجرى ترعة الإبراهيمية، جاري البحث عن جثمانه، وإصابة محمد طه قرني، 30 سنة، سائق ومقيم بقرية البرجاية.

تم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وجاري البحث عن جثمان المتوفى.