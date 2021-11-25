القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وشابو في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الخميس، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كيلوجرام من مخدر البانجو و20 جرامًا من مخدر الشابو.

وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائي، واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.