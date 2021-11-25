كشف ملابسات واقعة مقتل طفلة بالبحيرة .. وضبط مرتكب الواقعة

★ ★ ★ ★ ★

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ إلى مركز شرطة كوم حمادة في البحيرة، من مزارع، بتغيب طفلته، 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات وعدم عودتها إلى المنزل.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن قيام سائق باستدراج الطفلة إلى مسكنه أثناء عودتها إلى المنزل بحجة إعطائها شيئًا لوالدتها، وأنه حاول التعدي عليها، إلا أنها قامت بالصراخ، فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قام بوضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من الجثمان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن مكان إخفاء الجثمان «أعلى سطح مسكنه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.