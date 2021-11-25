تحويلات مرورية .. لتنفيذ أعمال إنشائية بمحور أبوزيد خضر بالقاهرة

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمر معدنى خاص بإنشاء عدد (2) كوبرى مشاة بمحور أبوزيد خضر «إمتداد محور المشير طنطاوى الغربى»، بدايةً الساعة 11 مساء يوم اليوم الخميس وحتى الساعة

6 صباح غدا الجمعة

على أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية التالية:

- القادم من إمتداد رمسيس إتجاه مناطق القاهرة الجديدة يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة فيميناً محور الشهيد وإستكمال السير إلى مناطق القاهرة الجديدة والقطامية.

- القادم من مناطق القاهرة الجديدة إتجاه محور أبوزيد خضر يسلك يميناً منزل المشير طنطاوى إتجاه محور الشهيد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.