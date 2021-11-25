التحفظ علي سائق سيارة اقتحمت مخبزا وتسببت في وفاة عامل وإصابة سيدة بالشرقية

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تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية على سائق سيارة نقل ومساعده، وذلك عقب اقتحامها مخبزا بمنطقة السويقة بدائرة مركز ديرب نجم، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة سيدة بإصابات بالغة، لحين ورورد تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها والمتسبب فيها، وجري نقل المصابة إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، بلاغا باقتحام سيارة نقل بمقطورة؛ مخبزا بمنطقة السويقة بوسط المدينة، ما أدى إلى وفاة عامل في العقد الثاني من عمره، وإصابة سيدة في العقد الرابع من عمرها بتهتك وكسور بالنصف السفلي من الجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اقتحام السيارة لواجهة مخبز العيش ما أدى إلى إتلافها، وجري معاينة مبنى المخبز والمبنى الملاصق للتأكد من صلاحيتها وعدم تاثرهما من الحادث من عدمه، حرصا على سلامة السكان، والمواطنين المتعاملين مع المخبز.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى ديرب نجم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.