براءة طيار سابق من النصب والاحتيال على مواطنين في شبرا الخيمة

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قضت محكمة جنح مستانف شبرا الخيمة ببراءة شخص يدعى «رع ع» من تهم النصب والاحتيال على رجال الأعمال بادعاء وجود صلات له مع مسؤولين كبار بالدولة للتوصية لمواطنين في وظائف عامة مقابل مبالغ مالية من المواطنين وهدايا في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان.

وقررت المحكمة إسقاط التهم عن المتهم ويدعي «رع ع» وبراءته مما نسب إليه من اتهامات بالنصب والاحتيال.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم سنة والغرامة، إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم وبراءته.

كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة قد وجهت للمتهم والذي كان يعمل طيارا مدنيا سابقا تهم النصب والاحتيال وانتحال صفه والاستيلاء على أموال الغير لاتهامه بالقيام بالاتصال بمسؤولين في محافظة القليوبية ومديرية الامن، وطلب منهم خدمات وتوصيات على مواطنين عاديين، كما قام بالتدخل لدى مسؤولين في محافظة القليوبية، وقررت حبسه وإحالته للمحاكمة التي قضت ببراءته مما هو منسوب إليه.