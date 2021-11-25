أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الليلة

تدور مساء اليوم الاربعاء الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
كلوب بروج # لايبزيغ - الساعة 21:00
مانشستر سيتي # باريس سان جرمان - الساعة 21:00.
المجموعة الثانية
أتلتيكو مدريد # ميلان – الساعة 21:00
ليفربول # بورتو - الساعة 21:00.
المجموعة الثالثة
بشيكتاش # أياكس – الساعة 18:45
سبورتينغ لشبونة # بوروسيا دورتموند – الساعة 21:00.
المجموعة الرابعة
إنتر ميلان # شاختيور دانيتسك - الساعة 18:45
شيريف تيراسبول # ريال مدريد – الساعة 21:00.