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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الليلة

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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الليلة أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الليلة

تدور مساء اليوم الاربعاء الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفق البرنامج التالي:

 

المجموعة الأولى

كلوب بروج # لايبزيغ - الساعة 21:00 

مانشستر سيتي # باريس سان جرمان - الساعة 21:00.

المجموعة الثانية

أتلتيكو مدريد # ميلان – الساعة 21:00

ليفربول # بورتو - الساعة 21:00.

المجموعة الثالثة

بشيكتاش # أياكس – الساعة 18:45

سبورتينغ لشبونة # بوروسيا دورتموند – الساعة 21:00.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان # شاختيور دانيتسك - الساعة 18:45

شيريف تيراسبول # ريال مدريد – الساعة 21:00.

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