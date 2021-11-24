مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن

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قال عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن الفوز على فيوتشر، كان مستحقًا، ومهم للغاية في مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز التي يعد الحديث عن المتنافسين على لقبها والهابطين منها، ما زال مُبكرًا للغاية.

وأضاف عبدالناصر محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن حلمي طولان عكف على دراسة فيوتشر، منذ أسبوع ماضي، لغلق مفاتيح لعبه تمامًا، موضحًا أنه نجح في ذلك بشكل كبير.

وأشار مدير الكرة بإنبي، إلى أن فريقه كان الأكثر خطورة على مرمى المنافس، مشددًا أن لاعبو الفريق نفذوا تعليمات حلمي طولان بالصورة الأفضل، وفيوتشر لم يتعرض للظلم في وجود تقنية الفيديو.

واستكمل تصريحاته، أن الـVAR يدرس جيدًا كل الألعاب المشكوك في صحتها، مضيفًا «الفوز على إنبي ليس مفاجأة لأنه يُعد ثانِ العرب والثاني والثالث أيضًا ببطولة الدوري لسنوات سابقة».

واختتم تصريحاته «المقابل المادي في صفقة ضم محمود كهربا وصلاح محسن، ثنائي الأهلي، لا يستطيع إنبي سداده، فضلًا عن رواتبهما، لذلك الحديث عن ضم أي منهما عارِ تمامًا من الصحة».