مقدرش أخسر صديقي.. خالد الدرندلى: أخوض منافسة شريفة مع «مرتجي»

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قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إنه يخوض منافسة شريفة مع خالد مرتجي على خدمة النادي الأهلي.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن خسارة خالد مرتجي بسبب الانتخابات، وستعود علاقات الصداقة إلى طبيعتها بعد الانتخابات.

وأكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، أنه يلتقي حاليًا مع أعضاء مجلس الإدارة ويمازحون بعضهم البعض، لافتا إلى أنه بعد الانتخابات لن تكون هناك مشاكل مع مجلس الإدارة.

وأضاف أنه في حال نجاحه سيظل تحت مبادئ ومظلة النادي الأهلي، مثلما فعل العامري فاروق في 2009، عندما خاض الانتخابات بعيدًا عن القائمة، وبعدما نجح تفاعل مع المجلس واندمج معهم.

واستكمل أنه لا يعتمد على الزفة في الدعاية لنفسه ويوزع أوراق البرنامج الانتخابي ويسلم على الأعضاء بنفسه، حتى أن الكثير منهم يستغرب هذا الأمر.

وأوضح خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، أنه تمت إزالة يفطة خاصة به من على باب النادي الأهلي قبل قليل.