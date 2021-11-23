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قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن أسعار الموبايلات ستزيد بنسبة 15% عن الأسعار الموجودة حاليًا، بعد تطبيق قيمة الضريبة الجمركية التي تقدر بـ 10%، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من ركود خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 30%.

وتابع «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن قرار ارتفاع الأسعار يطبق على أي بضاعة في الجمارك خلال الفترة الآن، لافتًا إلى أن أرخص موبيل الآن في السوق يقدر بـ 200 جنيه، وأرخص موبيل سمارت فون يقدر بـ800 جنيه، وأغلى موبيل يقدر بـ30 ألف جنيه أو 35 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هناك مصنع ينتج تليفونات مصرية في مصر، وهذ المصنع لن يطبق عليه هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن الشعبة تعمل على التواصل مع المسؤولين لتطبيق هذه الزيادة على مراحل، خاصة أن السوق يشهد ركود خلال الفترة الحالية.