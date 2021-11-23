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قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إنه يتمتع بارتباطات وعلاقات قوية بالقطاع المصرفي.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنا محاسب وهذا يمنحنى أفضلية وأحقية بمنصب أمين الصندوق للنادي الأهلي.

وتابع أن أمين الصندوق لا يعمل بمفرده ولكن مع الفريق كله ولكن خبرة أمين الصندوق هامة جدا في إدارة كل الملفات المالية وهو يلعب دورا كبيرا في إعداد الميزانية للنادي.

وأوضح أن الميزانيات في الماضي كانت بسيطة ولكن حاليا بمليارات وخبرتي المحاسبية تعطيني أفضلية لإدارة الملف المالي فقد عملت 22 سنة في بنك مصر الدولي واكتسبت الخبرة اللازمة وتم اختياري في 2002 من أجل تطوير العمل ببنك مصر .

وأكد الدرندلي أن النادى الأهلي يعمل بصورة مؤسسية على أعلى مستوى ومنذ عام 2002 وأنا أعمل في النادي ولم تظهر مخالفة مالية واحدة ولذلك أتعجب لعدم وجودي في قائمة الخطيب.

واستكمل أن كل الأزمات التي مرت على الأهلي كنت أعمل على حلها وعملت مع حسن حمدي وعظمت موارد النادي الأهلي ووفرنا الأموال اللازمة وساهمت في حل أزمات مالية كثيرة فكل الأندية خفضت قيمة العقود في جائحة كورونا إلا النادى الأهلي الذي حافظ على قيمته وحصلنا على جائزة أفضل نادي لقدرتنا على تجاوز جائحة كورونا.

وأوضح: لم أقصر يوما في أداء عملي داخل جدران النادي فالأهلي حاليا بلا ديون «بيغطي نفسه بنفسه» والميزانية تخطت 2 مليار جنيه حاليا .

