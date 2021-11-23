استشاري: «مفيش تغذية سليمة بدون سلطة أو خضار»

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة عدم الضغط على الأطفال في تناول الطعام، لأن هذا يؤدي إلى تمدد المعدة، وبالتالي يصبح الطفل صاحب وجبة كبيرة، ويتقدم به العمر وهو يعاني من سمنة مفرطة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للعمل على تخليص الأطفال من السمنة، لكي يصبح شاب مثالي، ويتقدم به العمر في حالة مثالية جيدة، مشيرة إلى ان المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة أصبح لديه وعي كبير بخطورة مرض السمنة.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لإطعام الأطفال بشكل صحي، من خلال ادخال الخضروات إلى طعامه، لرفع الجهاز المناعي، معقبة: «مفيش تغذية سليمة بدون سلطة أو خضار».