رئيس الوزراء التشيكي: مستعدون لإرسال القوات إلى حدود بولندا مع بيلاروس

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أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش عن استعداد بلاده لإرسال القوات المسلحة والشرطة إلى حدود بولندا مع بيلاروس حال الضرورة، للسيطرة على أزمة المهاجرين هناك.

وأشار رئيس الوزراء في أعقاب اجتماع وزراء حكومات «رباعية فيشيغراد» في بودابست يوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار سيتطلب مصادقة غرفتي البرلمان التشيكي.