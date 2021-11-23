عاجل | حجز وضرب وشتم في إزالة تعديات جازان

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أطلت الاعتداءات مجددًا في منطقة جازان من محافظة أبو عريش، باعتداء مواطن على موظفي البلدية أثناء تنفيذهم إزالة تعديات بقرية القوامشة التابعة للمحافظة، فيما أكد قانونيون أن عقوبة السجن 10 سنوات، والغرامة مليون ريال، فضلًا عن العقوبة التعزيرية تنتظر المعتدين على موظفي الدولة.

وتعد الواقعة الأخيرة رقم 20 من الاعتداءات التي سجلتها المنطقة في العقد الأخير.

اتخاذ اللازم

وعلمت «الوطن»، أن شرطة محافظة أبوعريش، باشرت التحقيق في واقعة الاعتداء، بعد بلاغ ومحضر منسوبي البلدية، والمقدم إلى الشرطة، وأمانة جازان، حيث جرى التعدي على شارع في قرية القوامشة، من خلال وضع بلك، والبناء، وتواجد مراقبو البلدية في الموقع برفقة معدة رسمية لإزالة البلك من الشارع، ودفن الحفريات، وأثناء التنفيذ حضر المواطن المعتدي، وقام بحجزهم، والتعدي عليهم بالضرب والسب، وصفع أحد الموظفين مرتين على وجهه، وسحب جوال أحد الموظفين، ورماه في الماء، وتم إبلاغ عمليات البلدية، والتواصل مع العمليات المشتركة، وإرسال دورية إلى الموقع.

حق خاص

وطبقًا لقانونيين فإن العقوبات تتمثل في أن يكون للموظف حق خاص تجاه المعتدي، حيث يوثق الحادث بالشهود ونحوه، وإن كان الاعتداء جسديًا يتوجه لأقرب مركز شرطة لتسجيل بلاغ، ثم يطلب إحالة الموضوع للمحكمة العامة للحكم له بالحق الخاص، مع استمرار مطالبته بتحريك دعوى الحق العام من قبل الشرطة، وذلك بإحالة الموضوع بعد التحقيق إلى النيابة العامة، وتتمثل أبرز العقوبات في السجن 10 سنوات، وغرامة مليون ريال، والعقوبة التعزيرية.

مواطن يعتدي على لجنة التعديات

الحادثة رقم 20 في العقد الأخير

الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة

3 عقوبات موجبة للمعتدين على الموظفين

مراحل الاعتداء

تعدي مواطن على شارع بالبناء المخالف

مراقبو البلدية يزيلون الاعتداء

المواطن يعتدي بالضرب والسب

اللجنة توثق الاعتداء وتطلب الحماية

بلاغان للشرطة والأمانة

أبرز الاعتداءات

10 اعتداءات صحية

5 اعتداءات بلدية

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اعتداءان على قاض وكاتب عدل