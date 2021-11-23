لميس الحديدي تقدم حلقة خاصة لاحتفالية طريق الكباش

★ ★ ★ ★ ★

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن محافظة الأقصر تتزين لاستقبال موكب «الكباش» وإعادة افتتاح طريق المواكب الملكية.

تابعت خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن الأقصر تتزين لاستقبال كل الضيوف في رحابها، والمصريون على موعد مع احتفالية كبرى مساء الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف، حيث ستنقل على الهواء مباشرة على قناة ON وكافة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

كشفت الحديدي أنها ستقدم حلقة خاصة من الأقصر قبل بداية الحفل في تمام الساعة السادسة مساء، قائلةً: «سأكون معكم مبكرًا قبل الاحتفال في الساعة الـ6 مساء قبل الاحتفالية والتي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الضيوف وكل من يهتم بالآثار من العالم على مستوى الأجانب وكذا السفراء، الجميع على موعد مع التاريخ والحضارة ومصر والتي يقف الخلق لها ينظرون كيف تبني قواعد المجد في الماضي والمستقبل».

«كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.