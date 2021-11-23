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قال اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، إن واقعة شائعة تسمم عدد من الطلاب كانت في إحدى المدارس يوم الخميس الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعامل مع الطلاب الذي أبدوا عن معاناتهم من آلام في البطن، وفقا لبروتوكول طبي وقائي.

وأوضح أنه تم نقل 107 طلاب لـ 2 من مستشفيات المحافظة، وخرجوا خلال ساعة ونصف من دخولهم، مضيفا أن التلاميذ شعروا بالإعياء ولم يكن هناك قيء أو ارتفاع درجات حرارة الطلاب.

وأردف أنه تم إجراء تحاليل على كل المأكولات التي تناول منها الطلاب، وهي المياه والوجبة المدرسية، وكل معامل وزارة الصحة، أثبتت سلبية تسمم المأكولات أو المياه وفي انتظار التقرير النهائي.