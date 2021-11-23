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10 ملايين يورو من ألمانيا لفلسطين

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10 ملايين يورو من ألمانيا لفلسطين 10 ملايين يورو من ألمانيا لفلسطين
وقعت اتفاقية الثلاثاء بين بنك التنمية الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح تنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية في القرى والبلدات والتجمعات والمدن الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في بيان عقب مراسم التوقيع في رام الله، إن «الاتفاقية مخصصة لمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عدد من القرى والبلدات والتجمعات والمدن لتنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية تغطي مختلف الجوانب».

وذكر أشتية أن المشاريع ستشمل التعليم والصحة والطرق، والبيئة والطرق الزراعية وغيرها، وبالمجمل ستلبي احتياج الأولويات التي تراها المناطق المستهدفة.

وقدم أشتية الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا، ولدافعي الضرائب فيها والحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على روح الشراكة في العديد من القضايا، التي تشكل أولوية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن «هذه المشاريع تشكل رافعة للاقتصاد من أجل تعزيز صمود أهلنا، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وإنجاز الهدف السياسي المتعلق بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة».


الوطن السعودية

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