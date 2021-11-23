الوكالة الذرية : إيران تعرقل مراقبة مخزون اليورانيوم

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التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل ماريانو غروسي، أمس، مع مسؤولين إيرانيين للضغط من أجل زيادة الوصول إلى لقطات المراقبة عشية استئناف المحادثات الدبلوماسية بشأن اتفاق طهران النووي.

وطالب غروسي مرة أخرى بمثل هذه المحادثات نظرًا لأنه يواجهة مفتشوها تحديات أكبر في محاولة مراقبة مخزون طهران من اليورانيوم سريع النمو.

تخصيب اليورانيوم

في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترمب أحادي الجانب من الاتفاق الإيراني، تقوم إيران الآن بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم تصل إلى 60% - وهي أعلى مستوياتها على الإطلاق وقريبة من مستويات تصنيع الأسلحة البالغة 90%.

بينما تؤكد إيران أن برنامجها سلمي، حذرت إسرائيل، الخصم الإقليمي، مرارًا وتكرارًا من أنها لن تسمح لطهران ببناء سلاح نووي، ويشتبه في أنها شنت هجمات تستهدف برنامجها كجزء من حرب الظل الإقليمية الأوسع التي تلعب في جميع أنحاء الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، إنها مستعدة للعودة إلى الصفقة، لكنها حذرت من أن الوقت ينفد.

كل هذا يثير مخاطر مواجهة أوسع مع إيران، التي اتخذت مسارًا أكثر صعوبة قبل المحادثات في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وهو أحد رعايا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

الأسئلة العالقة

وكتب غروسي على موقع تويتر الإثنين، وقال إنه يأمل في «معالجة الأسئلة العالقة» مع المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف: «آمل في إنشاء قناة مثمرة وتعاونية للحوار المباشر حتى تتمكن (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) من استئناف أنشطة التحقق الأساسية في البلاد».

والثلاثاء، ذهب جروسي إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الوكالة النووية المدنية الإيرانية، في ثالث زيارة له منذ فبراير. تحدث مع محمد إسلامي، الرئيس الجديد للتنظيم.

الذي فرضت الأمم المتحدة في عام 2008 عقوبات على إسلامي «لمشاركته في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار أو تقديم الدعم لها أو المرتبطة بها بشكل مباشر أو لتطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية».

وبعد حديثهما أدلى إسلامي بتصريحات متلفزة وصف فيها القضايا الجارية بأنها «فنية» ولا تحكمها «القضايا السياسية والتلميحات التآمرية» لأعداء إيران. وقال دون الخوض في التفاصيل «اتفقنا اليوم على إنهاء هذه القضايا». فإيران مصممة على استخدام جميع جوانب التكنولوجيا النووية.

برتكول إضافي

وصف جروسي المحادثات بأنها «مكثفة».

وقال غروسي «نواصل في هذه المرحلة مفاوضاتنا بهدف إيجاد أرضية مشتركة».

ومن المقرر أن يلتقي بعد ذلك بوزير الخارجية الإيراني حسين أميررابدياللهيان.

بموجب اتفاقية سرية تسمى «بروتوكول إضافي» مع إيران، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع وتحليل الصور من سلسلة من كاميرات المراقبة المثبتة في المواقع النووية الإيرانية.

وقد ساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بالاتفاق النووي.

وافق البرلمان الإيراني في (ديسمبر) 2020 على مشروع قانون لتعليق جزء من عمليات التفتيش

قامت ايران بالتعليق لهدف ان يقدم الموقعون الأوروبيون إعفاءً من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير

منذ فبراير، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى الصور من تلك الكاميرات

موجب الاتفاق، وضعت الوكالة الذرية حوالي 2000 ختم مانع للعبث على المواد والمعدات النووية

تم إرسال هذه الأختام إلكترونيًا إلى المفتشين

توفر أجهزة القياس الآلية أيضًا بيانات في الوقت الفعلي من البرنامج

لم يتمكن المفتشون أيضًا من الوصول إلى تلك البيانات، مما يجعل مهمة مراقبة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر صعوبة