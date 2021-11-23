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إنبي يفوز على فيوتشر 2-1 في الدوري المصري

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إنبي يفوز على فيوتشر 2-1 في الدوري المصري إنبي يفوز على فيوتشر 2-1 في الدوري المصري

حقق فريق إنبي، فوز على فيوتشر، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 21 جاء هدف إنبي، عن طريق جون إيبوكا، بعد تسديدة من علامة الجزاء على يمين جنش حارس مرمى فريق فيوتشر لتسكن الكرة الشباك.

وبالدقيقة 55 جاء هدف فيواشر عن طريق أيمن الصفاقسي، وعاد وتقدم إنبي من جديد عن طريق جون إيبوكا، من ركلة جزاء بالدقيقة 90.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنبي إلى 7 نقاط بالمركز العاشر، وتجمد رصيد فيوتشر عند 7 نقاط بالمركز الثامن.

المصرى اليوم

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