بايرن ميونخ يواصل عروضه الجيدة بالفوز على دينامو كييف

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حقق فريق بارين ميونخ الفوز على مضيفه دينامو كييف بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر الفريق البافاري على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 14، وأضاف زميله كومان الهدف الثاني في الدقيقة 42، وجاء هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض بأقدام دينيس هارماش في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز يواصل فريق تصدره لجدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 15 نقطة، وذلك بعدما ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية.